وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين بجامعة شقراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت جامعة شقراء عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ، باشتراط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي /‏ سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وامتداد التخصص للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا في مرحلة البكالوريوس انتظاما، ولا يقل المعدل عن تقدير جيد جدا لمرحلة الماجستير والدكتوراه إذا كانت تمنح بتقدير.

وفيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك /‏ أستاذ) يشترط أن يكون حاصلا على الدرجة أو الدرجات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة موصى بها من وزارة التعليم، حيث تطبق القواعد التنفيذية المعمول بها في جامعة شقراء والمتطلبات التي يراها القسم والكلية التابعة لها الوظيفة، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وغير الملتحقين بوظائف حكومية بقطاعات أخرى.