- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم (الخميس)، أن القصف التركي طال سجناً يضم مقاتلين أجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.
وأفادت الإدارة في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، بأن النظام التركي استهدف مع بدء حملته العسكرية المسعورة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، جزءاً من سجن جركين في قامشلي، من دون أن تحدد الأضرار التي طالته.
وأضافت أن السجن "يحتوي بداخله على أخطر المجرمين من أكثر من 60 جنسية، مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي شتى أنواع الإجرام والإرهاب".
واعتبرت الإدارة أن "استهدافهم محاولة واضحة لمساعدتهم على الهرب".
ومن ناحيته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف المدفعي التركي وقع بالقرب من السجن.
الأكراد تركيا داعش
الأكراد يتهمون تركيا بقصف سجن يضم أخطر عناصر "داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-10
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم (الخميس)، أن القصف التركي طال سجناً يضم مقاتلين أجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.
وأفادت الإدارة في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، بأن النظام التركي استهدف مع بدء حملته العسكرية المسعورة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، جزءاً من سجن جركين في قامشلي، من دون أن تحدد الأضرار التي طالته.
وأضافت أن السجن "يحتوي بداخله على أخطر المجرمين من أكثر من 60 جنسية، مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي شتى أنواع الإجرام والإرهاب".
واعتبرت الإدارة أن "استهدافهم محاولة واضحة لمساعدتهم على الهرب".
ومن ناحيته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف المدفعي التركي وقع بالقرب من السجن.
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
04:06 PM
ينتمون إلى 60 دولة ومارسوا شتى جرائم الإرهاب
أعلنت الإدارة الذاتية الكردية اليوم (الخميس)، أن القصف التركي طال سجناً يضم مقاتلين أجانب في تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة القامشلي في شمال شرق البلاد.
وأفادت الإدارة في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، بأن النظام التركي استهدف مع بدء حملته العسكرية المسعورة ضد مناطق شمال وشرق سوريا، جزءاً من سجن جركين في قامشلي، من دون أن تحدد الأضرار التي طالته.
وأضافت أن السجن "يحتوي بداخله على أخطر المجرمين من أكثر من 60 جنسية، مارسوا أثناء تواجدهم ضمن صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي شتى أنواع الإجرام والإرهاب".
واعتبرت الإدارة أن "استهدافهم محاولة واضحة لمساعدتهم على الهرب".
ومن ناحيته، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف المدفعي التركي وقع بالقرب من السجن.
، الأكراد يتهمون تركيا بقصف سجن يضم أخطر عناصر "داعش" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأكراد يتهمون تركيا بقصف سجن يضم أخطر عناصر "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.