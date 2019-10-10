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"أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين

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محمد بن مسعود - الدمام - يتخوف من تصنيفها العملية التركية ضد الأكراد احتلالاً

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".

ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

اردوغان تركيا سوريا

"أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-10

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".

ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441

03:47 PM

يتخوف من تصنيفها العملية التركية ضد الأكراد احتلالاً

واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الخميس)، ابتزازه للاتحاد الأوروبي، بعد إدانة الأخير للعميلة العسكرية التي تشنها تركيا على الأكراد في شمال سوريا، مهدداً بأن "بلاده سترسل اللاجئين السوريين لديها، الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون، إلى أوروبا إذا صنفت الدول الأوروبية التوغل العسكري التركي في سوريا على أنه احتلال".

ونقتلت "رويترز" عن "أردوغان" قوله مخاطباً دول الاتحاد في كلمة لنواب البرلمان من حزبه العدالة والتنمية: "سنفتح الأبواب ونرسل 3.6 مليون لاجئ نحوكم".

، "أردوغان" يبتز دول أوروبا باللاجئين السوريين ،
المصدر : الخليج 365

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