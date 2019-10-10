، البنك الألماني يرفض عضوية مصرفي مدعوم من قطر في مجلسه الإشرافي ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى تعديلاً على إدارته ويخفض آلاف الوظائف

كشف شخصان مطلعان أمس (الأربعاء)، أن الهيئات التنظيمية المعنية بدويتشه بنك ترفض حصول مصرفي مدعوم من قطر، وهي أكبر المساهمين في البنك، على مقعد في المجلس الإشرافي للمصرف الألماني بسبب تضارب في المصالح.

ووفقًا لـ"رويترز"، يمثل الرفض عثرة جديدة بالنسبة للبنك الألماني الذي أجرى تعديلاً على إدارته ويخفض آلاف الوظائف ويغلق بعض الأنشطة في مسعى لتحقيق ربح.

وبحسب "ويكيبيديا"، فـ"دويتشه بنك"، أو البنك الألماني هو بنك متعدد الجنسيات يعمل على امتداد العالم، ويقع المقر الرئيس له في برجين توأمين في مدينة فرانكفورت في ألمانيا، في حين يقع المقر الرئيسي لأكبر فروعه والمعروف باسم CIB التابع له في مدينة لندن.قطر