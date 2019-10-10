رابط الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر وخطوات تجديد الإقامة على موقع وزارة الداخلية السعودية

أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بالوافدين والمقيمين داخل المملكة وموعد تجديدها من خلال بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كما أصبح بإمكان أي وافد أو مقيم أن يقوم بتجديد الإقامة من خلال بوابة أبشر عن طريق الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية السعودية على توفير خدمات إلكترونية بشكل مستمر.

بوابة أبشر الإلكترونية

وصلت الخدمات التي تقدمها المملكة إلكترونيا من خلال وزارة الداخلية لأكثر من 160 خدمة لتقديم المزيد من التسهيلات لأكثر من 120 مليون مستخدم مسجل لدى النظام، في ظل سعي المملكة لإنهاء عصر التعاملات الورقية وفقاً لرؤية تطوير المملكة 2030، ومن أهم هذه الخدمات التي أصبحت متوفرة مؤخراً هي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة والتي تتيح للمقيمين أو الوافدين أو الكفيل أو أصحاب الأعمال التأكد من صلاحية إقامة العمال الوافدة ومدة انتهائها والرسوم المطلوبة لتجديدها.

وتسعى وزارة الداخلية السعودية للتصدي لكل المخالفات داخل المملكة وعلى رأسها المخالفات المتعلقة بالإقامة الغير شرعية أو كسر الفيزا الخاصة بالسياحة أو العمرة أو الحج، أو التأخر على تجديد الإقامة الخاصة ببعض العمالة الوافدة وهو ما يؤدي في النهاية إلى توقيع عقوبات وغرامات مالية كبيرة على المخالفين، ولذلك أطلقت وزارة الداخلية السعودية مبادرة حملت إسم وطن بلا مخالف لحث المقيمين والوافدين على الإلتزام بالقوانين السعودية الخاصة بالإقامة.

الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد

ونظراً لأهمية الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية مؤخراً بشأن الإستعلام عن صلاحية الإقامة للعمالة المنزلية سواء عامل أو مزارع أو المكفولين مثل الأبناء.. نستعرض من خلال السطور التالية خطوات الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد برقم الاقامة:

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توجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية. يتم إختيار أبشر الأفراد. يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق. يتم إختيار خدمات الجوازات. يتم إختيار خدمة الإقامة. إضغط على الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة. يتم إدخال رقم الإقامة في المكان المخصص لذلك. يتم كتابة رمز التحقق في المكان المخصص لذلك. قم بالضغط على كلمة عرض.

تجديد الإقامة لوافد أو مقيم بالمملكة

ونستعرض معكم من خلال السطور التالية خطوات تجديد الإقامة للوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية كالتالي:

أولًا إصدار إقامة للعمالة المنزلية (عامل -مزارع):

توجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية. ثم يتم تسجيل الدخول من خلال خدمة أبشر الجوازات. ثم يتم اختيار خدمات المكفولين. يتم إختيار خدمات. إضغط على إصدار الإقامة. يتم كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات المخصصة لذلك.

ثانيًا خطوات إصدار الإقامة للمرافقين (أحد أفراد الأسرة):

توجه إلى بوابة أبشر الإلكترونية. ثم يتم تسجيل الدخول من خلال خدمة أبشر الجوازات. إضغط على إختيار خدمات أفراد الأسرة. ثم يتم إختيار خدمات. إضغط على إصدار الإقامة. يتم كتابة البيانات المطلوبة في الفراغات المخصصة لذلك.

شروط تجديد الاقامة

نشرت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عدداً من الضوابط والشروط اللازم توافرها للوافدين والمقيمين الذين يرغبون في تجديد الإقامة الخاصة بهم، وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يجب على المقيم أن يقوم بسداد رسوم تجديد الإقامة ومخالفات التأخير إن وجدت.

يجب على المقيم أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه.

يجب التأكد من وجود بصمة وصورة للمقيم لدى نظام الجوازات ولأي فرد في الأسرة يتخطى عمره الـ 15 عاماً.

يجب على المقيم أن يتأكد من صلاحية جواز السفر الخاص به.

يجب أن يكون المقيت متواجداً داخل المملكة.

يجب أن يكون العامل منتظم في عمله وأن لا يكون متغيب عن العمل.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية عبر بوابة أبشر الإلكترونية عن الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة، حيث أشارت إلى أنه يتم دفع مبلغ 500 ريال سعودي في حالة التجديد لأحد أفراد الأسرة المقيمين داخل المملكة بعد بلوغ عمر الـ 18 عاماً، ويتم دفع مبلغ 600 ريال سعودي في حالة التجديد للعمالة المنزلية سواء مزارع أو راعي.