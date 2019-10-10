محكمة سعودية تصدر قرارًا بشأن الشيخ سلمان العودة

قضت محكمة سعودية، اليوم الخميس، بتأجيل النطق بالحكم في قضية الشيخ سلمان العودة، إلى يوم 30 اكتوبر، حيث كان من المقرر أن يصدر الحكم على الداعية المحبوب، أمس الأربعاء.

وقال نجل الشيخ، عبدالله العودة: "بعد الاستعجال المريب في جلسات الوالد سلمان العودة، وبعدما تقرّر سابقا النطق بالحكم اليوم، قررت المحكمة فجأة (…) تأجيل النطق بالحكم إلى 30 تشرين الاول/اكتوبر".

وحضر العودة خلال الأسابيع الماضية سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله الذي أفاد أنّ النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات “ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة في حسابه بتويتر”.

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وأوقف السلطات السعودية العودة بعدما نشر تغريدة في أيلول/سبتمبر 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل الى حل للأزمة مع قطر.

وكان المدعي العام السعودي طلب الاعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في أيلول/سبتمبر 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.

ويعتبر الشيخ سلمان العودة من أبرز وجوه “تيار الصحوة” الذي ينظر اليه على أنه قريب من جماعة الاخوان المسلمين التي تحظرها المملكة، وهو بين عشرين شخصا تم توقيفهم في منتصف أيلول/سبتمبر 2017، وبينهم كتّاب وصحافيون، في سياق حملة توقيفات استهدفت معارضين في المملكة.