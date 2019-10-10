فتح تعلق على زيارة منتخب السعودية إلى فلسطين

رحبت حركة فتح، مساء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، بزيارة المنتخب السعودي الوطني لدولة فلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

واعتبرت فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامة القواسمي أنه "حدث مهم وله دلالات متعددة، أهمها متانة العلاقات الفلسطينية- السعودية، على كافة المستويات، وتعبيرا صريحا عن موقف الملك السعودي خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد".

وقال القواسمي إن تنظيم هذه المباراة على أرض القدس في ملعب الشهيد فيصل الحسيني، حدث تاريخي في تعزيز مكانة فلسطين على كافة الساحات والمجالات، ويأتي تأكيدا على مكانة دولة فلسطين في المؤسسات الدولية ومنها الرياضية.

ودعا القواسمي أبناء شعبنا الى حضور المباراة ورفع العلمين الفلسطيني والسعودي وتشجيع الفريقين.