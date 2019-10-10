صورة نادرة.. شاهد: أول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أسسه الملك عبد العزيز في الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة، لأول اجتماع لمجلس الوزراء الذي أسسه الملك عبد العزيز في الرياض عام 1373.
وترأس الاجتماع الأول، الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله، وصودق على نظام المجلس في عهد الملك سعود بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال 1377هـ.
وشمل الاجتماع مجموعة من الأحكام العامة، وهي: تشكيل المجلس، اختصاصاته، الشؤون التنظيمية، الشؤون التنفيذية، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، رئاسة المجلس، التشكيلات الإدارية والأحكام الختامية.
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