السفارة السعودية باليابان تحذر رعايا المملكة من «هاجيبيس»

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في اليابان، المواطنين السعوديين، بتوخي الحذر خلال إجازة نهاية الأسبوع بسبب إعصار هاجيبيس.

وأوضحت السفارة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه نظرًا للتحذيرات من إعصار Hagibis والذي من المتوقع أن تصاحبه رياح وأمطار قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتهيب السفارة بالمواطنين في اليابان اتخاذ الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

وأشارت السفارة إلى أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام التالية (09055833862 – 0335895242)، متمنية للجميع السلامة.

وذكرت وكالة الأرصاد الجويّة اليابانيّة، أنّ أحدث التوقّعات تشير إلى أنّ الإعصار سيضرب اليابان يومَي السبت والأحد المقبلين، وسيجلب معه رياحًا عنيفة وأمطارًا غزيرة.

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وتشير التوقعات إلى أن الرياح في وسط الإعصار ستبلغ سرعتها 160 كلم/س، على أن تبلغ الهبات العنيفة قرابة 220 كلم/س.

وأثر إعصار هاجيتيس على العديد من الفعاليات الرياضية؛ حيث تم إلغاء مباراتين للرجبي بسبب الإعصار، وأعلن المسؤول عن بطولة الرجبي العالمية، آلان جيلبين، اليوم الخميس، إلغاء مباراة كأس العالم للرجبي التي كان من المقرر أن تجمع إيطاليا ونيوزيلندا، ومباراة أخرى ين إنجلترا وفرنسا بسبب الإعصار هاجيبيس في اليابان، قائلًا «هذا وضع معقد ومتقلب ونراقبه عن كثب بمساعدة خبراء الطقس لدينا».

كما تم تعديل جدول بطولة العالم للفورمولا واحد، المنعقدة في سوزوكا بسبب إعصار هاجيبيس.