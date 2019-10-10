أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، العثور على مفقود محافظة الشملي بمنطقة حائل متوفّى، بينما تم العثور على رفيقه حيًّا.
وأشارت الجمعية –عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- أنها تلقت بلاغًا عن مفقودين بصحراء الشملي بمنطقة حائل، وعلى الفور استجاب فريق عون للبلاغ وبدأوا في البحث عنه.
وأضافت الجمعية أن المفقودين اثنان، وتم العثور على أحدهما متوفّى من قبل أعضاء الجمعية، أما مرافقه فتم العثور عليه حيًّا وبصحة جيدة من قبل متطوعين آخرين من خارج الجمعية، ووجهت الشكر لكل من ساهم في عملية البحث.
وكانت معلومات ذكرت أن آخر اتصال بالمفقودين وهما مواطن سبعيني ومرافقه من الجنسية الهندية، تم صباح أول أمس الثلاثاء، مضيفة أنه تم العثور على المواطن السبعيني متوفى بجوار سيارته وتم نقل جثمانه إلى مستشفى الشملي.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على «مفقود الشملي» متوفّى بصحراء حائل.. و«فريق عون» يوضح موقف رفيقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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