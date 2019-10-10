بالصور.. نجاة طالبات من حادث مأساوي بجازان.. ومصادر تطلع «عاجل» على الملابسات

كشفت مصادر لـ«عاجل»، عن نجاة طالبات من حادثة مأساوية، عندما كانت تسير حافلة مدرسية على أحد الطرقات الفرعية بقرية الواصلي، التابعة لمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان.

واصطدت الحافلة المدرسية التى تقلّ الطالبات بشبكة أسلاك الكهرباء، منخفضة الارتفاع، بصورة خطرة، قبل أن تنقذ العناية الإلهية الجميع من حادث بشع.

وتلقت شركة الكهرباء بلاغًا رسميًا من أحد المواطنين أكّد وجود حادث اصطدام بحافلة مدرسية بأسلاك الكهرباء الأمر الذي استدعى انتقال فرقة ميدانية للموقع.

ونجحت العناصر المتخصصة في اتخاذها الإجراءات الوقائية العاجلة حفاظًا على السلامة العامة ومنها قطع الخدمة مؤقتًا.

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وقالت المصادر: إنَّ الفرقة اكتشفت دنو أسلاك الشبكة الكهربائية وسقوطها من تمديداتها الأساسية ما جعل الحافلة تصطدم بها.

وعلى الفور قامت الفرق الميدانية بمباشرة الواقعة وعمل الصيانة اللازمة بعد أن استوفت الإجراءات الضرورية واستدعت الشرطة لعمل اللازم ومتابعة الأوضاع.

وبادرت فرق الصيانة بشركة الكهرباء بالمساندة، ونجحت في مهامها وإعادة الخدمة بشكل عاجل دون أدنى تأثير.