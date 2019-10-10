«الزعاق» يُنبِّه إلى أمراض أيام «ناصوف الصفري»

حذَّر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، من الأمراض التي تنتشر في منتصف موسم «الصفري».

وقال الزعاق، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إنَّه خلال هذه الأيام، تزداد الإصابات بالزكام والحساسية وخاصة الصدر، وتنتشر على شريحة عريضة من الناس بالذات الأطفال، ويسمى عند العامة بـ«ناصوف الصفري» أي انتصاف موسم «الصفري» وقوته.

وأشار الزعاق إلى أنَّه بعد أسبوعين تقريبًا ينتهي موسم «الصفري»، موضحًا أنَّ سبب انتشار الأمراض في هو التقلبات الجوية غير المستقرة على وتيرة واحدة.

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وكان الزعاق أوضح في وقت سابق، أنَّ «وسوم الوسم» هي السحب السابقة على موسم الوسم بأيام وتتسم بسرعتها ولونها الرصاصي وشكلها الدائري «مثل النعام الهاربة» مشيرًا إلى أنَّ موسم الوسم الذي يبدأ خلال أيام هو من أجمل وألطف وأنعم أيام السنة.

وفي سياق مغاير قال الزعاق: إنَّ «الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية (اللواقح) جعلت الفرصة مواتية لهطولات مطرية متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب السعودية، نواحي: جازان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ويتمدد بساط السحب للوسطى وحائل والجوف وتبوك وحفر الباطن». مشيرًا إلى أنَّ الأمطار الهاطلة تدخل في حيز موسم «الوسم» حكمًا.

وأوضح الزعاق أنَّ الأمطار الحاصلة خلال هذه الأيام لها تأثير الأمطار الوسمية من حيث الإنبات إذا تتابع المطر، فالعشرون يومًا السابقة على الوسم والعشرون يومًا من المربعانية، جميعها أيام وسمية. مضيفًا أنَّ «الوسم» قسمان، فلكي وواقعي، والأهم الواقعي وهو المحسوس على الأرض، والفلكي 52 يومًا، والواقعي قرابة 90 يومًا.