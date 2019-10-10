«حساب المواطن» يودع دعم الدفعة الـ23 في حسابات المستفيدين

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه بدأ صباح اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص للدفعة الـ23 (شهر أكتوبر 2019) للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأشار البرنامج- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر- إلى أن عملية الإيداع في حسابات المستفيدين ستستمر حتى نهاية اليوم الخميس.

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن في 30 سبتمبر الماضي صدور نتائج الأهلية للدورة الـ23 لشهر أكتوبر 2019، وطالب الراغبين في التحقق من الأهلية، بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تنفيذ أكثر من 975 ألف خدمة في الربع الثالث لعام 2019، مشيرًا إلى أن العمليات التشغيلية لحساب المواطن خلال الربع الثالث من 2019م، كانت كالتالي: خدمة صوتك مسموع 18 ألف طلب، خدمة مركز الاتصال 493 ألف اتصال، خدمة طلبات تقنية 67 ألف طلب، خدمة تويتر 107 آلاف طلب، خدمة طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، وخدمة التحقق من المستندات 87 ألف مستند.