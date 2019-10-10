الراصد «الحربي» يحدِّد موعد وخصائص «موسم الوسم»

أوضح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، أنَّ موسم «الوسم» يبدأ يوم الأربعاء القادم ومدته 52 يومًا (من 17 صفر وحتى 8 ربيع ثاني 1441 هـ).

وأضاف الراصد الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، أنَّ خصائص موسم «الوسم» تشمل: برودة الطقس وبدء هطول الأمطار، وإذا تتابع مطره يعقبه ظهور الفقع (الكمأة)، مشيرًا إلى أنَّ معنى «الوسم» أي يسم الأرض بالربيع.

وحول توقعات الأمطار خلال موسم «الوسم»، قال الراصد الحربي، إنَّه يتوقع هطول أمطار أعلى قليلًا من المعدل السنوي على السعودية ودول الخليج العربي.

من جهة أخرى، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الخميس، أنَّ الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما يتوقّع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة على أجزاء من مناطق: الجوف، حائل والحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنّها ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي فستكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.