بالصور.. قادة أركان التعاون الخليجي يبحثون تدعيم خطوات التعاون العسكري

بدأت في العاصمة العمانية مسقط، اليوم الخميس، أعمال اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف الاجتماع إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها قادة دول مجلس التعاون، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ترأسها الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.
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