السعودية اليوم / محافظ الخرج يلتقي وفداً من الهيئة العامة للغذاء والدواء



السيح 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

التقى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة بمدينة السيح اليوم ، وفداً من الهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء الدكتور صالح بن عبدالله الدوسري.

ورحب محافظ الخرج بوفد الهيئة العامة للغذاء والدواء ، مثنياً على جهود الهيئة في متابعة وفحص المنتجات الغذائية إيمانا منها برسالتها في الحفاظ على صحة المواطن المقيم.

من جانبه استعرض نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالهيئة خلال اللقاء, رؤية ورسالة الهيئة وأبرز أهدافها في بناء منظومة رقابية على مختلف أنواع الغذاء، ومبادرات الهيئة فيما يخص الغذاء الصحي التي تشمل تقليل الملح والسكر في المنتجات الغذائية وكذلك الزيوت المهدرجة، إضافة إلى إلزام المنشآت الغذائية بالتقيد بوضع السعرات الحرارية.

كما قدم نسخة من تقرير البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الأغذية التي اعدته الهيئة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية, الذي أظهر انخفاض كبير في نسب بقايا المبيدات.

حضر اللقاء مساعد مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج المهندس فهد بن عبدالله الرفاعي.

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16:54ت م

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