السعودية اليوم / الربيعة يلتقي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة الدكتور آدم بولوكوس.

وقدم معاليه نبذة عن مشروعات المركز وبرامجه في 45 دولة حول العالم، وماتركه من بصمات في رفع المعاناة الإنسانية والمبادرة لتقديم العون والمساعدة لكثير من الدول المنكوبة والشعوب الفقيرة.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية من أجل توفير إطار للتعاون والتنسيق المشترك بين المركز والبرنامج لتقديم المساعدات للمحتاجين ونشر العمل الإنساني.

بدوره أثنى بولوكوس على الجهود المشهودة للمملكة المقدمة من خلال المركز لمساعدة المتضررين في شتى أنحاء العالم.

// انتهى //

16:54ت م

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