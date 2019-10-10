السعودية اليوم / الخطوط السعودية تحتفي بنجاح موسم الحج وتُكرّم الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص



جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

كرمت الخطوط

جاء ذلك خلال حفل اقامته في مقرها بجدة أمس بحضور معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ورؤساء وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالحج .

وخلال الحفل شاهد الحضور عرضاً مرئياً لآخر رحلات الحج للخطوط السعودية عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منتصف محرم الماضي والمتجهة إلى مدينة سورابايا في إندونيسيا وما تضمنه من مشاهد لتوديع ضيوفها بالورود والهدايا التذكارية .

بعد ذلك ألقى المهندس صالح الجاسر كلمةً نوه في مستهلها إلى أن الأرقام التي حققتها "السعودية" خلال موسم حج 1440هـ مصدر فخر ، مؤكداً أن فرق العمل ستعمل على مضاعفتها في قادم المواسم ، مشيراً إلى أرقام الأداء التشغيلي لموسم الحج تضمنت نقل 1,12 مليون حاج من أكثر من 100 محطة دولية ومن مختلف مناطق المملكة ، فيما بلغ عدد الرحلات أكثر من 5,4 ألف رحلة بمعدل 647 رحلة يومياً مع تحقيق نسبة تتجاوز 90% في معدل انضباط مواعيد الرحلات.

وأكد الجاسر أن هذا النجاح قد تحقق بفضلٍ من الله تعالى ، ثم بفضل الرعاية الكريمة والجهود الـمباركة لقيادتنا الرشيدة في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسرٍ وطمأنينة ضمن رؤية 2030 لتحقيق رسالة الإسلام العالـمية وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وعكس الصورة الـمشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.

واختتم المهندس الجاسر كلمته بالتنويه إلى أن تحقيق هذه النجاحات والـمعدلات الـمتنامية والقياسية في أرقام الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات والـمنتجات والاستثمار الأمثل في الـموارد البشرية والأسطول الحديث يعكس النمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه متسقاً مع برنامج التحول الوطني لـمتابعة مسيرة التطور والنماء في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .

إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن دور الخطوط السعودية في نقل وخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ـــ رعاها الله ـــ بتقديم أفضل الخدمات لهم تضمنت صوراً ومشاهد لاحتفاء قيادات المؤسسة ومنسوبيها بوصول الحجاج للمطار وتسهيل إجراءات سفرهم حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة ، إلى جانب منظومة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن بدءاً من محطة المنشأ ومنذ لحظة استقبالهم على رحلة الإيمان الى الديار المقدسة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والمغادرة وتقديم وجبات محلية ترضي جميع الأذواق وخدمات تقدم بواسطة ملاحين يجيدون اللغات المختلفة للحجاج وغيرها .

بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل كلمة ، أشاد فيها بكافة الجهود المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة مؤسسات الدولة الـمعنية بتنظيم الحج وفي تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، معبراً عن الفخر والاعتزاز بتنظيم الحج بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والجهود الـمباركة لقيادتنا الرشيدة وما وفرته من إمكاناتٍ عظيمة وخدماتٍ متكاملةٍ وجليلة في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسرٍ وطمأنينة .

كما عبر الشبل عن الفخر والاعتزاز بالدور الرائد للناقل الوطني الخطوط السعودية في إنجاح موسم الحج وما قدمته لضيوف الرحمن من خدمات بدءاً من انطلاق العمليات التشغيلية للحج وحتى مغادرة آخر رحلة حجٍ لـ "السعودية" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وعلى متنها آخر فوجٍ من حجاج بيت الله الحرام عائدين إلى وطنهم تغمرهم السعادة والسرور بما من الله عليهم به من حجٍ مبرور وسعيٍ مشكور وبما حظوا به على هذه الأرض الـمباركة من رعايةٍ واهتمام وما وجدوه من خدماتٍ متكاملةٍ منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد إتمام حجهم" .

// انتهى //

16:31ت م

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جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسكرمت الخطوط السعودية شركاءها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنسوبيها، الذين ساهموا في نجاح الأداء التشغيلي بموسم الحج لعام 1440هـ .جاء ذلك خلال حفل اقامته في مقرها بجدة أمس بحضور معالي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ورؤساء وممثلي الجهات الحكومية المعنية بالحج .وخلال الحفل شاهد الحضور عرضاً مرئياً لآخر رحلات الحج للخطوط السعودية عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منتصف محرم الماضي والمتجهة إلى مدينة سورابايا في إندونيسيا وما تضمنه من مشاهد لتوديع ضيوفها بالورود والهدايا التذكارية .بعد ذلك ألقى المهندس صالح الجاسر كلمةً نوه في مستهلها إلى أن الأرقام التي حققتها "السعودية" خلال موسم حج 1440هـ مصدر فخر ، مؤكداً أن فرق العمل ستعمل على مضاعفتها في قادم المواسم ، مشيراً إلى أرقام الأداء التشغيلي لموسم الحج تضمنت نقل 1,12 مليون حاج من أكثر من 100 محطة دولية ومن مختلف مناطق المملكة ، فيما بلغ عدد الرحلات أكثر من 5,4 ألف رحلة بمعدل 647 رحلة يومياً مع تحقيق نسبة تتجاوز 90% في معدل انضباط مواعيد الرحلات.وأكد الجاسر أن هذا النجاح قد تحقق بفضلٍ من الله تعالى ، ثم بفضل الرعاية الكريمة والجهود الـمباركة لقيادتنا الرشيدة في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسرٍ وطمأنينة ضمن رؤية 2030 لتحقيق رسالة الإسلام العالـمية وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وعكس الصورة الـمشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين.واختتم المهندس الجاسر كلمته بالتنويه إلى أن تحقيق هذه النجاحات والـمعدلات الـمتنامية والقياسية في أرقام الأداء التشغيلي وتطوير الخدمات والـمنتجات والاستثمار الأمثل في الـموارد البشرية والأسطول الحديث يعكس النمو الشامل الذي تشهده الـمؤسسة وشركاتها في إطار برنامج التحول الذي يجري تنفيذه متسقاً مع برنامج التحول الوطني لـمتابعة مسيرة التطور والنماء في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن دور الخطوط السعودية في نقل وخدمة ضيوف الرحمن وتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ـــ رعاها الله ـــ بتقديم أفضل الخدمات لهم تضمنت صوراً ومشاهد لاحتفاء قيادات المؤسسة ومنسوبيها بوصول الحجاج للمطار وتسهيل إجراءات سفرهم حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة ، إلى جانب منظومة الخدمات المتكاملة التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن بدءاً من محطة المنشأ ومنذ لحظة استقبالهم على رحلة الإيمان الى الديار المقدسة والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والمغادرة وتقديم وجبات محلية ترضي جميع الأذواق وخدمات تقدم بواسطة ملاحين يجيدون اللغات المختلفة للحجاج وغيرها .بعد ذلك ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور غسان الشبل كلمة ، أشاد فيها بكافة الجهود المخلصة في خدمة ضيوف الرحمن ضمن منظومة مؤسسات الدولة الـمعنية بتنظيم الحج وفي تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ، معبراً عن الفخر والاعتزاز بتنظيم الحج بفضل الله ثم بفضل الرعاية الكريمة والجهود الـمباركة لقيادتنا الرشيدة وما وفرته من إمكاناتٍ عظيمة وخدماتٍ متكاملةٍ وجليلة في سبيل راحة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسك الحج بيسرٍ وطمأنينة .كما عبر الشبل عن الفخر والاعتزاز بالدور الرائد للناقل الوطني الخطوط السعودية في إنجاح موسم الحج وما قدمته لضيوف الرحمن من خدمات بدءاً من انطلاق العمليات التشغيلية للحج وحتى مغادرة آخر رحلة حجٍ لـ "السعودية" عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وعلى متنها آخر فوجٍ من حجاج بيت الله الحرام عائدين إلى وطنهم تغمرهم السعادة والسرور بما من الله عليهم به من حجٍ مبرور وسعيٍ مشكور وبما حظوا به على هذه الأرض الـمباركة من رعايةٍ واهتمام وما وجدوه من خدماتٍ متكاملةٍ منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد إتمام حجهم" .// انتهى //16:31ت م0182

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