السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تقيم الأحد المقبل أسبوع الجودة البلدي



جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تقيم أمانة محافظة جدة ، بدءاً من يوم الأحد المقبل ، ، منتدى "أسبوع الجودة البلدي" ، برعاية من معالي أمين جدة صالح بن علي التركي ، بحضور عدد من الأكاديميين وذوي الاختصاص وأصحاب الخبرة ، وذلك على مسرح الأمانة في جدة .

ويأتي المنتدى الذي يستمر خمسة أيام ، حرصًا من الأمانة في نشر الوعي لدى منسوبيها ، وتكريسًا لمفهوم الجودة الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030 .

ويتخلل المنتدى محاضرات ، وندوات ، وتجارب ، وتدريبات عملية ، ونقاشات، ومسابقات حول مفهوم الجودة البلدي .

// انتهى //

16:28ت م

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