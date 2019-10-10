السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة



الدمام 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة مؤخراً، مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعين فهد الثبيتي.

ونوه سموه بما توليه القيادة لدعم وتطوير جهاز الهيئة، مشيداً بما يبذله منسوبي الهيئة من جهود لتعزيز الوعي الفكري، والإسهام في نشر منهج الاعتدال الذي تتبناه المملكة، مشدداً على أهمية تطوير برامج تأهيل منسوبي الهيئات، والحرص على تعزيز الحصانة الفكرية لهم، وتفعيل برامج الوعي الفكري.

من جهته عبر الثبيتي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على ما تفضل به سموه من توجيهات كريمة وحرص على تطوير وتعزيز جهود الهيئة، مؤكدا حرص الهيئة على المشاركة وتطوير برامج التوعية والتحصين الفكري.

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16:25ت م

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