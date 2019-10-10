السعودية اليوم / اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر - 20) والتمرين البحري المسنود (أمواج - 4)



الجبيل 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

اختتمت القوات البحرية الملكية

وكان التمرين قد انطلق الأحد الماضي في الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني في مجال تطبيق إجراءات إدارة المعارك ورفع مستوى القدرات القتالية في العمليات البحرية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنشأت الحيوية والمنصات البترولية وحماية البحار الاقتصادية والإقليمية في الخليج العربي.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم بن محمد البلوي أن هذا التمرين جاء بعدة فرضيات، وتدريبات تشابه مسرح العمليات الحقيقية في الحروب الفعلية، لافتاً أن القوات المشاركة في التمرين نجحت في تحقيق الأهداف التي تسعى لها من خلال تنفيذ عدد من العمليات التكتيكية والرماية بالذخيرة الحية والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء وحماية المنصات البحرية والمنشآت الحيوية وحماية السفن التجارية , مقدماً شكره لجميع المشاركين في التمرين على المستوى المشرف والإنجاز المتميز في تنفيذ التمرين.

// انتهى//

16:13ت م

0177



الجبيل 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واساختتمت القوات البحرية الملكية السعودية اليوم , مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر - 20) والتمرين البحري المسنود (أمواج -4)، وذلك بحضور مساعد قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني.وكان التمرين قد انطلق الأحد الماضي في الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي بمشاركة سلاح البحرية الملكي البحريني والقوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني في مجال تطبيق إجراءات إدارة المعارك ورفع مستوى القدرات القتالية في العمليات البحرية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنشأت الحيوية والمنصات البترولية وحماية البحار الاقتصادية والإقليمية في الخليج العربي.وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن إبراهيم بن محمد البلوي أن هذا التمرين جاء بعدة فرضيات، وتدريبات تشابه مسرح العمليات الحقيقية في الحروب الفعلية، لافتاً أن القوات المشاركة في التمرين نجحت في تحقيق الأهداف التي تسعى لها من خلال تنفيذ عدد من العمليات التكتيكية والرماية بالذخيرة الحية والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة على الميناء وحماية المنصات البحرية والمنشآت الحيوية وحماية السفن التجارية , مقدماً شكره لجميع المشاركين في التمرين على المستوى المشرف والإنجاز المتميز في تنفيذ التمرين.// انتهى//16:13ت م0177

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط (جسر - 20) والتمرين البحري المسنود (أمواج - 4) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.