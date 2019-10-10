السعودية اليوم / المملكة الأولى عالميًا على صعيد مؤشر ربط شبكة الطرق



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

حققت المملكة العربية

وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت المملكة 6 مراكز، واحتلت المركز الأول عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق, كما احتلت المرتبة الثانية عالميًا العام الماضي 2018م.

وفي مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فقد تقدمت المملكة 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزًا عن العام الماضي.

وأكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، أسهم - بفضل الله - في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالميًا في مؤشر ربط الطرق, ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م , وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على الأصعدة كافة عمومًا وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأبان معاليه أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث.

// انتهى //

16:04ت م

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الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسحققت المملكة العربية السعودية تقدمًا كبيرًا هو الأعلى خلال السنوات السبعة الماضية على مستوى مؤشر التنافسية العالمي, وذلك وفقًا لتقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م الصادر في أكتوبر الجاري, حيث قفزت المملكة إلى المركز الـ 36 عالميًا متقدمة بثلاثة مراكز عن العام الماضي.وعلى صعيد محور البنية التحتية للنقل تقدمت المملكة 6 مراكز، واحتلت المركز الأول عالميًا بجانب أمريكا وأسبانيا في مؤشر ترابط شبكة الطرق, كما احتلت المرتبة الثانية عالميًا العام الماضي 2018م.وفي مؤشر جودة البنية التحتية للطرق فقد تقدمت المملكة 4 مراكز، كما تقدمت 5 مراكز على صعيد كفاءة خدمات النقل الجوي، و4 مراكز على صعيد كفاءة خدمات الموانئ، في حين شهدت كفاءة خدمات القطارات القفزة الأعلى بتقدمها 24 مركزًا عن العام الماضي.وأكد معالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل، أسهم - بفضل الله - في ارتقاء المملكة إلى المركز الأول عالميًا في مؤشر ربط الطرق, ضمن تقرير التنافسية العالمي 2019م , وفي تحقيق باقي المنجزات والقفزات التاريخية الملحوظة على الأصعدة كافة عمومًا وعلى صعيد قطاع النقل على وجه الخصوص.وأبان معاليه أن تضافر الجهود بين منظومة النقل وشركائها، مكنها من مواصلة هذه الأرقام والإنجازات والسير نحو تحقيق رؤية 2030م، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا يربط القارات الثلاث.// انتهى //16:04ت م0173

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