السعودية اليوم / اجتماع تنسيقي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وجمعية الكشافة



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

عُقد في مقر جمعية الكشافة العربية

وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إبريل الماضي, مفيدًا أن الاجتماع ناقش تشكيل العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال أبرزها تشكيل وحدات كشفية وعشائر جوالة بمقرات دور الرعاية الاجتماعية والعمل على تأهيل عددٍ من القيادات الكشفية من منسوبي الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وإقامة مخيم ربيعي بالرياض وتحديد البرامج والفعاليات الكشفية التي يمكن أن تشارك بها الوزارة، إلى جانب العمل على تقويم المشاركات الكشفية وتلبية رغبات واحتياجات فئة الشباب، وصولاً إلى تحقيق رؤية الكشافة العالمية بأن تكون الكشافة بحلول عام 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.

وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ماتمت مناقشته.

// انتهى //

16:00ت م

0167



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسعُقد في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالرياض أمس, اجتماعًا بين ممثلين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأمانة جمعية الكشافة العربية السعودية.وأوضح أمين عام الجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في إبريل الماضي, مفيدًا أن الاجتماع ناقش تشكيل العديد من النقاط المدرجة على جدول الأعمال أبرزها تشكيل وحدات كشفية وعشائر جوالة بمقرات دور الرعاية الاجتماعية والعمل على تأهيل عددٍ من القيادات الكشفية من منسوبي الوزارة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وإقامة مخيم ربيعي بالرياض وتحديد البرامج والفعاليات الكشفية التي يمكن أن تشارك بها الوزارة، إلى جانب العمل على تقويم المشاركات الكشفية وتلبية رغبات واحتياجات فئة الشباب، وصولاً إلى تحقيق رؤية الكشافة العالمية بأن تكون الكشافة بحلول عام 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.وفي نهاية الاجتماع تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة حيال ماتمت مناقشته.// انتهى //16:00ت م0167

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.