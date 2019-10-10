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تركي الدخيل للشباب السعودي بـ جيتكس 2019: “تميزكم يرفع الرأس”
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال تركي الدخيل، سفير المملكة لدى الإمارات العربية المتحدة، إنه لمس إبداع الشباب السعودي من الجنسين خلال زيارته لمعرض جيتكس للتقنية 2019.
وكتب الدخيل، في تغريدة له: “خلال زيارتي #جيتكس_للتقنية 2019 لمست إبداع الشباب السعودي من الجنسين ووقفت على تميزهم التقني الذي يرفع الرأس ويدعو للفخر بشباب رائعين”.
ويعتبر جيتكس أكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وهو يقدّم للمورّدين العالميين فرصة مميزة للدخول إلى الأسواق سريعة النمو، والتي من المتوقع أن تصل إلى 168.8 مليار دولار بحلول عام 2020.
تواصلت فعاليات المعرض لمدّة أسبوع حيث مثل المكان الأمثل للحصول على فرص عمل جديدة، والتواصل مع الوفود الدولية لبناء شراكات مع القطاع العام، وللتواصل مع أصحاب القرار.
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