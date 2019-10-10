شكرا لقرائتكم حريق 4 فلل سكنية يخلي 20 شخصاً في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-10 حريق 4 فلل سكنية يخلي 20 شخصاً في جدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements تم إخلاء 20 شخصاً جراء حريق اندلع في أربع فلل سكنية بـجدة تم تحويلها إلى أماكن لتخزين الأثاث.

وقالت إمارة مكة إنه تم إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أية إصابات.







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