شكرا لقرائتكم خبر عن «التحلية» توقع مذكرة تفاهم مع «تويوبو» والشركة العربية اليابانية للأغشية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اليوم (الخميس) بمقرها الرئيسي في الرياض، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة تويوبو اليابانية والشركة العربية اليابانية للأغشية بهدف تطوير نوع جديد من الأغشية ذات التركيز والضغط العالي.

ووقع المحافظ المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي عن المؤسسة ورئيس تويوبو سيجي ناراهار، عن الشركة، والرئيس التنفيذي للعربية اليابانية للأغشية سعيد سعد الحارثي عن الشركة العربية.

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ونصت المذكرة على أن تقوم الشركتين بالشراكة مع المؤسسة بتطوير وتقييم أغشية التناضح الأمامي (FO) من نوع الأليــاف المجوفة Hollow Fine Fiber، وذلك لزيادة تركيز الأملاح في مياه الرجيع وبالتالي تحقيق أرقام ذات جدوى اقتصادية جاذبة ما يسهم في تعظيم المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة تشغيل محطات التحلية.

ووفقاً لهذه المذكرة سيتم تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع المائي، حيث يقوم معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة ومن خلال هذه المذكرة بتقييم هذه التقنية في المحطات التجريبية بالجبيل، ومن ثم توطينها بالمملكة.

يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الرائدة في هذا المجال من خلال حصولها على 3 براءات اختراع خاصة بإدارة مياه الرجيع، ومن المنتظر تطبيقها على كافة محطات المؤسسة قريباً.