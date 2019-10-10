شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء أول جمعية نسائية تطوعية في منطقة الجوف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

وافق وزير العمل والتنمية الاجتماعية، على تأسيس الجمعية النسائية التطوعية الأولى بمنطقة الجوف، حيث تم تسجيلها رسمياً ضمن الجمعيات غير الربحية.

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وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية بتول بنت عايد الرويلي: إن القرار تضمن اعتماد اللائحة الأساسية الخاصة بالجمعية، التي ستنطلق أعمالها من خلال هذه اللائحة، والأهداف التي تم وضعها لخدمة العمل التطوعي النسائي ونشر ثقافته.

وبينت أن الجمعية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف، ما يضاعف المسؤولية نحو عمل متقن ومميز نحو العمل التطوعي، وتضم الجمعية 12 عضوة جميعهن يمتلكن الخبرة في العمل التطوعي.

وأعربت الرويلي عن شكرها لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه وتشجيعه لفتيات الجوف وتوجيهه الدائم لتهيئة البيئة المناسبة لعمل الفتيات ودعمهن.