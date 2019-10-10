شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سعود يكرم وكيل رقيب ضبط متسولاً بحوزته 31 ألف ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

عبر مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد عن شكره وتقديره لوكيل الرقيب علي بن عائض الشهراني من منسوبي قوة أمن الحرم على ضبطه اليوم (الخميس) لمتسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 ألف ريال تحصل عليها بالتسول من زوار الحرم، وهو تصرف مجرم ومعاقب عليه ومعظم من يقوم به من مجهولي الهوية والمخالفين لنظام الإقامة والعمل.

وقال بدر بن سعود في خطاب الشكر والتقدير الذي سلمه لوكيل الرقيب الشهراني ما نصه «أشكر وأقدر لكم جهودكم في القيام بأعمال خارج مهامكم الوظيفية والقبض على متسول داخل المسجد الحرام وبحوزته أكثر من 31 الف ريال سعودي صباح هذا اليوم (الخميس) الموافق 1441/2/11 ونحن نفخر بكم وبأمثالكم وانتم قدوة لكل من يعمل في البيت الحرام».