السعودية اليوم / جامعة فهد بن سلطان بتبوك تنال الاعتماد المؤسسي الكامل



تبوك 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

تسلم مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان اليوم , شهادة حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل من معالي المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم و التدريب الدكتور احمد بن محمد العيسى , ضمن نشاطات الملتقى الثالث في التعليم العالي المنعقد في الرياض .

وجاء حصول الجامعة على هذا الاعتماد المؤسسي بعد استيفائها المعايير الرئيسة للاعتماد، التي تشمل: الرسالة والأهداف والتخطيط الإستراتيجي، الحوكمة والقيادة والإدارة، التعلم والتعليم، الطلبة، هيئة التدريس، الموارد المؤسسية، البحث العلمي والابتكار، والشراكة المجتمعية.

ويعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي، شهادة حكم من جهة مستقلة هي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وذلك أن الجامعة أوجدت الظروف والإجراءات والعمليات التي بموجبها تحقق رسالتها وأهدافها، ولديها نظام لتقويم فعاليتها المؤسسية، وتستخدم نتائج التقويم في التحسين المستمر، وأنها تفي بمتطلبات ومعايير ضمان الجودة والاعتماد.

وأكد مدير جامعة فهد بن سلطان بتبوك الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان أن حصول الجامعة على هذا الانجاز نتيجة الدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات محلياً وعالمياً ، وبتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان الذي يقف خلف الكثير من المنجزات المتتالية والتاريخية التي حققتها الجامعة منذ نشأتها حتى أصبحت اليوم من الجامعات التي لها مكانة بين جامعات المملكة.

وقال الدكتور اللحيدان: لقد بذلت الجامعة بتفاني منسوبيها وتميز طلبتها جهوداً ضخمة لاستيفاء كافة المعايير، كما خضعت لعمليات التقويم الخارجي المستقل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للحصول على الاعتماد المؤسسي ، مبرزًا ما بذله منسوبو الجامعة للوفاء بتلك الاشتراطات والمعايير الشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والأكاديمية والبحثية والخدمية، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي وطلبة الجامعة، على تفانيهم في العمل طيلة السنوات الماضية, مشيراً إلى أن الجامعة قد بدأت إجراءات الحصول على الاعتماد البرامجي لعدد من برامجها .

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15:52ت م

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