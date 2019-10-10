السعودية اليوم / رئيس الصليب الأحمر يشيد بجهود الهلال الأحمر الليبي والمتطوعين



طرابلس 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

أشاد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير، بدور جمعية الهلال الأحمر الليبي خلال الأزمة الحالية في البلاد.

وأثنى مورير، خلال لقائه الأمين العام للجمعية، مرعي الدرسي في جنيف، على الدور الجبار للمتطوعين والتزامهم المبادئ الأساسية للحركة الدولية، حسب بيان الجمعية اليوم.

يذكر أن وفدا من الهلال الأحمر الليبي موجود في جنيف للمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر.

وألقى الدرسي كلمة خلال الاجتماع، مدح خلالها عمل المتطوعين والعاملين بالجمعية، لمناسبة الذكرى 62 لتأسيس الهلال الأحمر الليبي، كما أشاد مورير بالدور الإنساني للجمعية، مؤكدا استعداده لتقديم مزيد من الدعم والاهتمام لدعم جهودها، لمواجهة التحديات على كل الأصعدة.

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15:49ت م

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