السعودية اليوم / منصة للابتكار بجناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019



دبي 11 صفر 1441هـ الموافق 10 أكتوبر 2019م واس

يشارك مركز الأمير نايف للإبداع الأمني بكلية الملك فهد الأمنية في معرض جيتكس للتقنية 2019 للتعريف بدور المركز في احتضان وتنمية المواهب والابتكارات الإبداعية والمبادرات العلمية لتطوير العمل الأمني والخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ويهيئ المركز البيئة المناسبة للمشاريع التطويرية في كافة مجالات العمل الأمني من خلال دعم ومساندة الأفكار الابتكارية حتى يتم تحقيقها.

ويتبنى المركز، إقامة مسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز للإبداع الأمني (السايبرثون الأمني) التي تم تنظيم مرحلتها الأولى على مستوى طلبة كلية الملك فهد الأمنية، وسيتم تخصيص المرحلة الثانية منها لمنسوبي قطاعات وزارة الداخلية، فيما يتم إتاحة المرحلة الثالثة لمشاركة جميع المهتمين على مستوى المملكة.

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15:47ت م

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