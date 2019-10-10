السعودية اليوم / تعليم نجران يطلق مبادرة "مهارتي إبداعي"



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

أطلق مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي أمس، مبادرة "مهارتي إبداعي"، بمدارس تطوير بالمنطقة، بحضور مدير وحده تطوير المدارس محمد آل هتيلة, وأعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك بمقر الإدارة بنجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم نجران جابر مدخلي، أن المبادرة تستهدف مرشدي مدارس تطوير ومعلمي المدارس، لتمكينهم من تنفيذ البرامج التدريبية الرامية إلى تنمية مهارات المتعلمين وتهيئتهم لمتطلبات رؤية 2030، ورفع المستوى التحصيلي والحياتي لطلاب مدارس تطوير.

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15:33ت م

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