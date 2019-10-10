السعودية اليوم / وقف الملك عبدالعزيز يناقش آلية استثمار أراضي الوقف بمحافظتي بحره والجموم



جدة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

بحث الأمين العام لوقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية ، لؤي بن همام طرابزوني ، سُبل التعاون المثمر والبنّاء بين أمانة الوقف ومحافظتي بحرة ، والجموم ، وذلك من خلال تحديد مواقع لتثبيت العلامات الكبيرة لأراضي الوقف بالمحافظتين ، ومناقشة منع التعدي عليها ، وفرص استثمارها .

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها طرابزوني ، وفريق العمل المصاحب اليوم ، لمكتبي محافظ بحرة خالد بن حمود البقمي ، ومحافظ الجموم عمران بن حسن الزهراني .

وأعرب الأمين العام للوقف عن شكره لمحافظيّ بحره ، والجموم ، على الدعم والتعاون في تثبيت العلامات لحدود الوقف ، وتقديمهم التسهيلات اللازمة ، في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لأمانة الوقف التي ترمي لبناء الإنسان وتنمية المكان ومواكبة رؤية المملكة 2030 ، والاستثمار الأفضل لأراضي الوقف لضمان تطويرها وتنميتها ، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً في سبيل تنمية وتطوير المحافظات التي تمر بها حدود أراضي الوقف .

// انتهى //

15:31ت م

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