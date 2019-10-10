السعودية اليوم / تعليم نجران وفرع وزارة العمل يناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي،بمكتبة بالإدارة،أمس،مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الإدارتين وسبل تعزيز وتفعيل البرامج المشتركة بينهما بما يحقق خدمة المجتمع وطلاب التعليم بمدارس المنطقة.

// انتهى //

15:28ت م

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