السعودية اليوم / جامعة أم القرى تتسلّم شهادة الاعتماد المؤسسي من هيئة التقويم



مكة المكرمة 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

سلّم معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد العيسى، معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، شهادة الاعتماد المؤسسي للجامعة، وذلك خلال فعاليات ملتقى الجودة الثالث في التعليم العالي، الذي نظمته الهيئة بقاعة المؤتمرات الرئيسة بفندق فيرمونت بالرياض اليوم، ويهدف إلى الوقوف على أهم المستجدات والتطورات في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.

وأكد الدكتور أحمد العيسى في تصريح صحفي أهمية الاعتماد المؤسسي في تحقيق الجودة، لافتاً الانتباه إلى أن الاعتماد المؤسسي للجامعات يعني أنها حققت شروط الجودة فيما يتعلق بمستوى المعايير والأداء داخل الأقسام العلمية.

وشدد على ضرورة استمرار الجودة التي يتم تقييمها من خلال الممارسة الأكاديمية من قبل أعضاء هيئة التدريس وتقويم الطلاب، ومستوى المناهج، معرباً عن سعادته بتحقيق جامعة أم القرى للاعتماد المؤسسي، ولم يتبق أمامها سوى استكمال الاعتماد البرامجي لبعض تخصصاتها الأكاديمية.

من ناحيته، هنأ معالي مدير الجامعة الدكتور بافيل, منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وجميع منسوبي الجامعة بتحقيق الجامعة لهذا الإنجاز, مقدماً الشكر لوكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال ممثلة في عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية، مؤكداً أن الاعتماد المؤسسي أحد الأهداف التي وضعتها الجامعة ضمن استراتيجياتها للوصول إلى أقصى معدلات الجودة في العملية الأكاديمية والبحثية، من أجل الارتقاء بالمخرجات الجامعية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 م، ويلبي متطلبات سوق العمل.

من جهته، بيّن وكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي أن الاعتماد المؤسسي تحقق بعد أن جرى تطوير مخرجات التعلم والبنية التحتية للبيئة الأكاديمية، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية والنظم الإدارية ومصادر التعلم والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل للحصول على الاعتماد البرامجي للكليات، بحسبانه جزءاً من جودة الجامعة.

وأوضح أن الجامعة حصلت على الاعتماد البرامجي الدولي بما نسبته 75% من عدد الكليات بالجامعة، ويمتد الطموح إلى استكماله مع هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة المقبلة، منوهاً بدعم معالي مدير الجامعة، مشيداً بجهود فريق عمل الجودة بعمادة التطوير والكليات كافة وجميع منسوبي الجامعة.

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15:26ت م

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