السعودية اليوم / محافظ ثار يناقش احتياجات المحافظة من الخدمات البيئية والزراعية



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

ناقش محافظ ثار محمد بن عفيصان, بمكتبة اليوم، مع نائب المدير العام بفرع وزارة البيئة والمياه المهندس مسفر آل حشيش, احتياجات المحافظة والمراكز التابعة من الخدمات البيئية والزراعية.

واستعرض محافظ ثار، سبل تطوير منتزه الجزم وزيادة الغطاء النباتي فيه، وبعض الأماكن المناسبة لزراعة الأشجار الطبيعية ،إضافة إلى دراسة سبل التعاون في زراعة الشجرة المعتزم تدشينها في المحافظة في الموسم الحالي.

وقام المحافظ يرافقه نائب فرع وزارة البيئة بنجران، بجولة ميدانية شملت منتزه الجزم لمعاينة بعض الملاحظات وسبل معالجتها وما يحتاج إليه من الخدمات، مشدداً على أهمية بذل المزيد من الجهد في تفعيل الخدمات بأنواعها كافة والقضاء على السلبيات والحفاظ على البيئة ومعاقبة العابثين بالمرافق العامة تنفيذا لتوجيهات سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه.

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15:14ت م

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