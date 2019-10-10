السعودية اليوم / أمانة الشمالية تنفذ جولات رقابية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء



عرعر 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

نفّذت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء , جولات رقابية على المحال الغذائية في مدينة عرعر .

وتهدف الجولات للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتطبيق لائحة الإفصاح عن مسببات الحساسية ووضع السعرات الحرارية في قائمة وجبات المنشآت الغذائية التي تقدم الطعام للمستهلك.

// انتهى //

15:08ت م

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