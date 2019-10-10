السعودية اليوم / هيئة المحاسبين : الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الهيئة

وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", وذلك تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم, حيث اختتمت الهيئة زيارتها لـ 7 جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

وأشار إلى أن إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم, مؤكداً أن الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.

وأكد المغامس في ختام حديثه أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة, حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.

// انتهى //

15:00ت م

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الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وجود ما يزيد عن 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس, حيث تدعم الجامعات سوق العمل بـ 2900 من طلبة المحاسبة سنوياً, الذي يشهد حراكاً كبيراً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة, ضمن مبادرة "إثراء وتواصل", وذلك تعزيزاً لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم, حيث اختتمت الهيئة زيارتها لـ 7 جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحاً تعريفياً استفاد منه 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.وأعرب أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين, الذي تسعى الهيئة خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.وأشار إلى أن إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق في التخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم, مؤكداً أن الهيئة استقبلت العديد من طلبات الزيارة من الجامعات وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة "إثراء وتواصل" التي ستكون قريباً بإذن الله تعالى.وأكد المغامس في ختام حديثه أن الهيئة تعمل حالياً مع وزارة التعليم على مشروع تمكين طلبة المحاسبة من حصولهم على بعثات دراسية خارج المملكة, حيث يأتي ذلك نظراً للإقبال الكبير على التخصص والطلب العالي في سوق العمل خاصة في ظل التوجه الذي تسير عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة المحاسبين في توطين المهنة من خلال مذكرة التعاون المشتركة التي وقعت مؤخراً.// انتهى //15:00ت م0138

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.