الأرصاد : 10 مناطق على موعد غدًا مع أمطار رعدية ورياح تحد الرؤية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل ،الجوف والحدود الشمالية , والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.

في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة فيما ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة على الخليج العربي.