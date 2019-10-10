خطوات معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب متابعات الخليج 365 يسعى العديد من المواطنين إلى مراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ.

ويلجأ الكثيرون إلى حاسبة الدعم التقديرية في حساب متابعات الخليج 365 قبل التواصل مع خدمة العملاء سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رقم خدمة المستفيدين.

وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.