خطوات معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب المواطن

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خطوات معرفة قيمة الدعم عبر حاسبة حساب متابعات الخليج 365
متابعات الخليج 365 - الرياض
بالتزامن مع إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من الدفعة الـ23 من حساب متابعات الخليج 365 يسعى العديد من المواطنين إلى مراجعة ما حصلوا عليه من مبالغ.
ويلجأ الكثيرون إلى حاسبة الدعم التقديرية في حساب متابعات الخليج 365 قبل التواصل مع خدمة العملاء سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر رقم خدمة المستفيدين.
وقال حساب متابعات الخليج 365 إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولاً على موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 انه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:
- هل قمت بالتسجيل في حساب متابعات الخليج 365 (نعم / لا).
- هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل.
وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلاً في حساب متابعات الخليج 365 ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.
أما إذا كان المستعلم مسجلاً في حساب متابعات الخليج 365 كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.
ويشترط حساب متابعات الخليج 365 شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:
- أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب متابعات الخليج 365.
- أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له – في حالة رب الأسرة – لاستحقاق الدعم ثم الضغط على كلمة احسب.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع اليوم 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 12.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 55.6 مليار ريال منها 394 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.8% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 44% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1048 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%،بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أكتوبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
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