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صور.. مصادرة نصف طن فواكه وخضراوات و130 كجم من الشمة والتمباك بخميس مشيط
إزالة 13 بسطة عشوائية وضبط 16 منشأة صحية مخالفة
الموطن- فهدالقحطاني- خميس مشيط
ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تكثف بلدية محافظة خميس مشيط أعمال الرقابة الميدانية لمتابعة جميع المنشآت الصحية والمهنية حيث ضبطت الفرقة المسائية مساء البارح 13 بسطة عشوائية مخالفة وقد تم إزالتها ومصادرة ٥٠٠ كجم من الفواكه والخضراوات المعدة للبيع والتي سلمت للجمعيات الخيرية.
من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط بدر آل خويلد القرني أن الفرقة المسائية بالبلدية ضبطت 16 منشأة صحية مخالفة وذلك لتدني مستوى النظافة العامة وسوء حفظ وتداول المأكولات والمواد الغذائية وذلك بإشراف مباشر من قبل رئيس الفرقة المسائية سعيد بن محمد القرعاوي كما أوضح القرني أنه تم مصادرة أكثر من 130 كجم من مادة الشمة والتمباك والتي يتم بيعها بصورة مخالفة عن طريق بعض البقالات داخل الأحياء حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية وتطبيق اللوائح الجزائية والتي نصت عليها الأنظمة والتعليمات.
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