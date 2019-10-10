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5 أسلحة سيدمر بها ترامب الاقتصاد التركي
متابعات الخليج 365 - الرياض
هدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرتين على التوالي خلال اليومين الماضين بـ “تدمير الاقتصاد التركي”، إذا قامت القوات التركية بأي خطوة لا تروق له في هجومها الذي بدأته الأربعاء شمال شرقي سوريا.
وكتب ترامب على حسابه على تويتر، أمس: كما قلت من قبل بحزم وأكرر الآن، إذا فعلت تركيا شيئاً أعتبره، بحكمتي العظيمة التي لا تُضاهى، خارج الحدود، سأدمر الاقتصاد التركي بالكامل وسأسحقه (لقد فعلت ذلك من قبل!)”.
هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها الولايات المتحدة تركيا بعواقب اقتصادية خطيرة.
وعلى الرغم من أن واشنطن لا تنفذ تلك التهديدات دائماً، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة سبوتنيك الروسية، إلا أن لدى ترمب العديد من الأدوات الاقتصادية التي يمكن أن تساعده في تدمير الاقتصاد التركي.
الأسلحة الخمسة
ولعل أبرز تلك الأدوات، 5 أسلحة بحسب ما أفادت سبوتنيك، نقلاً عن “بوابة فيستي فاينانس”:
• الليرة.
• الدين الحكومي.
• العقوبات.
• سوق الحديد والصلب.
• الإنفاق العسكري.
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