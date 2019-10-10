لافروف: سنطلب بدء محادثات بين ​الحكومة السورية​ والأتراك

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن ​موسكو​ ستطلب بدء محادثات بين ​الحكومة السورية​ والأتراك.

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في سياق متصل، يبحث مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، الهجوم التركي على شمالي سوريا، في حين تعقد جامعة الدول العربية اجتماعًا طارئًا في الشأن ذاته السبت المقبل.

وذكرت مصادر دبلوماسية غربية، أمس الأربعاء، أن الدول الأوروبية في مجلس الأمن طلبت عقد اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن، الخميس، لبحث الهجوم التركي على شمالي سوريا.

وتقدمت بالطلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة، على أن تُعقد الجلسة منتصف النهار بتوقيت نيويورك، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن المصادر الدبلوماسية.







