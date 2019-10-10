خالد بن سلمان يبحث أوجه التعاون الثنائي مع بومبيو

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الأربعاء.

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وأكد الأمير خالد بن سلمان أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، كما بحثا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.

وفي وقت سابق، التقى الأمير خالد بن سلمان، وزيرَ الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، حيث ناقشا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار.