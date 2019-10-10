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ارتفاع عدد الرحلات القادمة إلى المملكة 11%
بإجمالي إنفاق بلغ 77.3 مليار ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن عدد الرحلات القادمة إلى المملكة خلال الفترة ما بين يناير وأغسطس ارتفعت 11% في عام 2019 مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي إنفاق بلغ 77.3 مليار ريال وزيادة قدرها 12% عن 2018، في حين ارتفعت الرحلات السياحية المحلية 3.4% خلال نفس الفترة (يناير _ أغسطس)، وبلغ معدل الإنفاق السياحي الداخلي 33.8 مليار ريال بارتفاع قدره 7.8%.
كما كشف مركز المعلومات السياحية في مطلع أكتوبر الجاري عبر حسابه في تويتر، أن الرحلات القادمة إلى الرياض من خارج المملكة عام 2018 بلغت 2 مليون رحلة بإجمالي إنفاق تجاوز 12 مليار ريال، بينما الرحلات الداخلية لذات الوجهة بلغت 4.3 مليون رحلة بإجمالي إنفاق تخطى 6 مليارات ريال، بحسب ما نقلت “العربية”.
وبناء على مصادر المؤشرات التي أتاحتها الهيئة فإن شهر أغسطس كان الأكثر نشاطاً سياحياً من بين شهور السنة واستحوذ على أكثر الشهور في الرحلات السياحية الوافدة والمحلية وهو أعلى الشهور في معدل الإنفاق السياحي.
ومن المتوقع أن تكسر الأرقام وتصل إلى مستويات قياسية جديدة خلال الشهرين المقبلين نظراً لانطلاق موسم الرياض الذي يقام في العاصمة خلال الفترة 11 تشرين الأول أكتوبر إلى 15 ديسمبر.
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