صندوق الموارد البشرية يحدد 6 شروط للالتحاق بأكاديمية "هدف" للقيادة

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

حدد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ستة شروط للالتحاق في أكاديمية “هدف” للقيادة، الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط و الإبداع و الابتكار.

وأوضح مدير الصندوق بالجبيل عبدالله بن حمد البوعلي، خلال لقاء الثلاثاء الشهري لرجال الأعمال الذي نظمته غرفة الشرقية بفرعها بالجبيل وشهد حضورا لافتا بأن الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

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من جانبه أشار مدير أكاديمية “هدف” للقيادة سعود بن ناصر العمير أن أهداف الأكاديمية تتجسد في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل و قيادة الأعمال، و الاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وأضاف العمير أن مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى منها على التسجيل و تقييم المتقدمين و اختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام و توزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، و تقديم و مناقشة المشروعات وحفل التخرج.

يذكر أنه يشترط للانضمام للأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، و حاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يتقن اللغة الإنجليزية.