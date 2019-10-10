تعليم مكة يوقف تعميمًا يدعو الطلاب لحضور مباراة الوحدة والاتحاد

جدة - عمرو شويل مكة - الخليج 365

أصدر مدير تعليم مكة الدكتور أحمد الزايدي تعميمًا إلحاقيًا بإيقاف العمل بالتعميم السابق المتضمن الإشارة إلى دعوة نادي الوحدة لحضور مباراة في كرة القدم وفقا للشراكة مع النادي التي تتناول كافة المناشط الرياضية التي تخدم الطالب والمعلم على حد سواء.

وأشار التعميم الجديد إلى أنه “نظرا لأن ما ورد في التعميم (السابق) قد فهم على غير مراده، حيث كان القصد تأكيد تلك الشراكة خدمة للرياضة المدرسية، والرياضة في مكة المكرمة دون الدخول في الميول الرياضية، والتعصب المرفوض”. وبناء عليه تم إيقاف العمل بالتعميم السابق المشار إليه، مع التقدير الكامل للكيانات والمؤسسات الرياضية جميعا.

Advertisements

وكان تعليم مكة أعلن تلقيه دعوة نادي الوحدة الرياضي لحضور مباراة كرة القدم بين (الوحدة – الاتحاد) وذلك ضمن مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي ستقام على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع يوم السبت 20 – 2 1441 هجرية، الموافق 19 -1 – 2019 ميلادية.

ودعا تعليم مكة قادة المدارس، إلى الدخول على الرابط وتعبئة البيانات وتحديد منسق للمدرس ، وحث معلمي التربية البدنية ومنسوبي المدرسة وأبنائنا الطلاب لحضور المباراة والمشاركة في المسابقات والسحوبات والجوائز المصاحبة ، علما أن تذاكر المباراة والنقل من وإلى الملعب مجانا لمنسوبي التعليم .

إلا أن التعميم أحدث ضجة في الأوساط الرياضية وتحديدا جماهير نادي الاتحاد، ما دعا إدارة تعليم مكة إلى إلغائه.

يذكر أن الأندية تسعى مؤخرًا للحضور الجماهيري على أرضها للاستفادة من مكافأة النادي بمليون ريال في حال تجاوز الحضور الجماهيري عشرة آلاف مشجع .