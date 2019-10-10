الان تتابع تعديل مواد بنظام وثائق السفر والأحوال المدنية أمام طاولة الشورى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين القادم على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 / 1439هـ.

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

كما يناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الحادية والستين التي تعقد يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.

كما يناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 8 / 1426هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ.

وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436 / 1437هـ – 1437 / 1438هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تقارير الهيئة.

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ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية) المقدم من عضو المجلس الأستاذ جبران بن حامد القحطاني وذلك استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.

وخلال الجلسة العادية الثانية والستين التي تعقد الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين.

ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439هـ، ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

وفي ذات الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية وبشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 2 / 8 / 1426هـ، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يشتمل جدول أعمال المجلس خلال جلساته الثلاث على عدد من مذكرات التفاهم ومشروعات الاتفاقيات مع عدد من الدول في عدد من المجالات.