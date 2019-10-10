شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حاكم دبي يزور جناح «الداخلية» في معرض جيتكس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دبي)
زار نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم (الخميس)، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس 2019 المقام حالياً في مدينة دبي.
وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن إبراهيم الزرعة، الذي اصطحبه في جولة شاملة على الجناح، اطلع خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.
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