السعودية | خالد بن سلمان يناقش مع بومبيو وإسبر التحديات المشتركة

شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يناقش مع بومبيو وإسبر التحديات المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن لقاءات مفاجئة جمعته بوزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر في واشنطن.

وقال الأمير على حسابه في تويتر: "سررت بلقاء وزير الخارجية الأميركي اليوم، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: "التقيت اليوم بوزير الدفاع الأميركي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار".

وتأتي اجتماعات نائب وزير الدفاع السعودي مع المسؤولين الأميركيين بعد هجمات أرامكو الإرهابية، ووسط حملة عسكرية تقودها تركيا ضد شمال سوريا.